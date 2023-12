Kompliment an alle BJ's Restaurants-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für Bj's Restaurants liegt bei 42,18, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Dies bedeutet, dass die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen ausgeglichen sind. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird für diese Kategorie eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bj's Restaurants aktuell 0 beträgt, was eine negative Differenz von -2,83 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei "Hotels Restaurants und Freizeit" ergibt. Aufgrund dessen bekommt das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Unter Berücksichtigung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie von Bj's Restaurants als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 34,57 insgesamt 29 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung für Bj's Restaurants abgegeben, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 37 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Bj's Restaurants-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.