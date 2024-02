Kompliment an alle BAE Systems-Anleger!

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren eine Rolle, sondern auch weiche wie Sentiment und Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen rund um das Unternehmen. Betrachtet man die Aktie von Bae unter diesem Gesichtspunkt, ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was die Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht" für Bae.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bae-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 1027,54 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1205,5 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +17,32 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +7,89 Prozent und somit ebenfalls eine Bewertung als "Gut".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche "Industrie" zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Die Rendite der Bae-Aktie im vergangenen Jahr liegt 59,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt Bae mit einer Überperformance von 61,37 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Bae-Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt sich eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating auf Basis des RSI.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild: Während die weichen Faktoren eher negativ ausfallen, zeigen die harten Faktoren, insbesondere die technische Analyse und der Branchenvergleich, eine positive Entwicklung der Aktie.