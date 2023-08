Kompliment an alle Aviat Networks-Anleger!

Aviat Networks weist am 03.08.2023, 05:33 Uhr einen Kurs von 30.57 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Kommunikationsausrüstung" geführt.

Wie Aviat Networks derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Aviat Networks lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Aviat Networks in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Aviat Networks wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aviat Networks vor. Das Kursziel für die Aktie der Aviat Networks liegt im Mittel wiederum bei 53 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 30,57 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 73,37 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Aviat Networks insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Aviat Networks ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,84 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,72 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

