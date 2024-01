Kompliment an alle Ausupreme-Anleger!

Die Aktie von Ausupreme weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,39 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Durchschnittswert in der Branche von 5,3 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance konnte Ausupreme in den letzten 12 Monaten eine Steigerung von 23,83 Prozent verzeichnen, während ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -2,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,47 Prozent im Branchenvergleich für Ausupreme. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 4,39 Prozent im letzten Jahr um 19,44 Prozent überdurchschnittlich abschneiden, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Ausupreme wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder überwiegend positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ausupreme beschäftigt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ausupreme mit einem Wert von 10,65 unter dem Branchendurchschnitt von 39 liegt, was bedeutet, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.