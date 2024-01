Kompliment an alle Aurumin Ltd-Anleger!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Aurumin ist überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurden insgesamt zehn positive und zwei negative Tage verzeichnet, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,029 AUD der Aurumin-Aktie mit einer Entfernung von -3,33 Prozent vom GD200 (0,03 AUD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,02 AUD auf, was einem Abstand von +45 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Aurumin-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aurumin zeigt bei einem Niveau von 18,18 ein "Gut"-Signal. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Aurumin von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung sowie die technische Analyse und das Sentiment in den sozialen Medien.