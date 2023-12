Kompliment an alle Auckland International Airport-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Auckland International Airport":

Die Diskussionen über Auckland Airport in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren gehäuft, und auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Auckland Airport angemessen bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Auckland Airport bei 7,77 AUD, was einer -1,02-prozentigen Abweichung vom GD200 (7,85 AUD) entspricht. Dies signalisiert neutral. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 7,29 AUD, was einem Abstand von +6,58 Prozent entspricht. Daher wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung rund um die Aktie von Auckland Airport wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Nach Analyse der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die langfristige Stimmung als "Neutral" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Auckland Airport in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,91 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,91 Prozent im Branchenvergleich für Auckland Airport. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 0 Prozent, wobei Auckland Airport 14,91 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.