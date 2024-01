Kompliment an alle Atria Oyj A-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen berechnet. Für die Atria-Aktie beträgt der RSI 8,7, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Atria-Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität der Atria-Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Atria-Aktie daher als neutral bewertet.

Die Dividendenrendite der Atria-Aktie beträgt 6,48 Prozent, was 2,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Atria-Aktie eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Atria besonders positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Atria-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.