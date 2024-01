Kompliment an alle Assetco-Anleger!

Die Stimmung am Markt beeinflusst die Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren. Nach einer Analyse der Analysten auf sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Kommentare zu Assetco neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Assetco diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Assetco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 45,91 GBP lag. Der letzte Schlusskurs liegt mit 47 GBP um +2,37 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (43,89 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,09 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), beträgt bei Assetco 66,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 28,57 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt sich, dass die Aktie von Assetco mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,75 um 66 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (20,09). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.