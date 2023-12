Kompliment an alle Asl Marine-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "ASL MARINE HOLDINGS Ltd":

Die Aktie von Asl Marine wird momentan als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Mit einem aktuellen KGV von 9,11 liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 20,49. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Asl Marine als überverkauft betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,57 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 25. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Asl Marine deuten auf eine mittlere Aktivität und eine gleichbleibende Stimmung hin, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 0,05 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,065 SGD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +30 Prozent in Bezug auf den GD200 und zu einer Bewertung von +8,33 Prozent in Bezug auf den GD50.

Zusammenfassend wird die Aktie von Asl Marine anhand der verschiedenen Analysen insgesamt als "Gut" eingestuft.