Kompliment an alle Arvinas-Anleger!

Die Aktienanalyse von Arvinas zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 3 als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 72 USD, was einen Anstieg um 75,23 Prozent vom letzten Schlusskurs (41,09 USD) bedeutet. Dadurch wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Arvinas bei -6,51 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 21,99 Prozent, wobei Arvinas mit 28,5 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde durch die Analyse von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung bewertet. Die Beitragsanzahl zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Jedoch wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Arvinas in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Arvinas von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.