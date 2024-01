Kompliment an alle Argosy Minerals-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Argosy Minerals beträgt das aktuelle KGV 176, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 49 haben. Daraus ergibt sich, dass Argosy Minerals aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Argosy Minerals mit 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,82%) niedriger. Die Differenz von 6,82 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Argosy Minerals zeigt bei einem Niveau von 20 eine Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".

In den sozialen Medien wurde Argosy Minerals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".