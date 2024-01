Kompliment an alle Applusrvicios Tecnologicos-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Applus Services-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 31. Dies zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und liegt bei 26,67, was bedeutet, dass Applus Services überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Applus Services somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Applus Services besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Applus Services-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,37 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,12 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 9,95 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Applus Services-Aktie basierend auf der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

