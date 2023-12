Kompliment an alle Applied Industrial-Anleger!

Die technische Analyse der Applied Industrial-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 146,55 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit einem Wert von 173,77 USD einen Abstand von +18,57 Prozent aufgebaut hat, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 161,17 USD erreicht, was einer Differenz von +7,82 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" signalisiert. Insgesamt ergibt sich also ein positives Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einem positiven Rating führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments zeigt, dass über Applied Industrial in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und liegt bei 38, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Applied Industrial-Aktie daher positiv bewertet.