Kompliment an alle Anhui Hengyuan Coal Industry and Electric-Anleger!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine Überverkauft-Situation, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power liegt bei 39,34, was einer neutralen Einschätzung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,09 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power Aktie der letzten 200 Handelstage bei 9,16 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 11,52 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +25,76 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 10,38 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs um +10,98 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 74,66 Prozent verzeichnete. Dies bedeutet eine Outperformance von +68,43 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt nur um 6,23 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 68,43 Prozent erzielen. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass in den vergangenen zwei Wochen vorwiegend negative Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion filterte zudem exakt berechenbare Signale heraus und fand dabei 8 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.