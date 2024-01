Kompliment an alle Amerigo-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Amerigo diskutiert. Anleger haben an sechs Tagen ein positives Stimmungsbarometer verzeichnet, ohne dass negative Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt daher der Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amerigo liegt derzeit bei 13,98. Dies bedeutet, dass die Börse 13,98 Euro für jeden Euro Gewinn von Amerigo zahlt. Dieser Wert liegt um 96 Prozent niedriger als der durchschnittliche Wert in der "Metalle und Bergbau"-Branche, der derzeit bei 323 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als unterbewertet und "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Amerigo liegt bei 30,77, was zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Amerigo in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich mehr über Amerigo diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Aufgrund dessen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating von der Redaktion. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.