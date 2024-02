Kompliment an alle American Vanguard-Anleger!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern ein langfristiges Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet darstellen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von American Vanguard zeigen sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für American Vanguard zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von American Vanguard bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtnote "Gut".

Bei der technischen Analyse betrachten wir die trendfolgenden Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich die Aktie gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die American Vanguard-Aktie beträgt derzeit 13,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,17 USD liegt, was einer Abweichung von -15,7 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 10,62 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,18 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird American Vanguard auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass American Vanguard von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" erhält, sowohl langfristig als auch auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 11,17 USD und erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei American Vanguard in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.