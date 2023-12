Kompliment an alle American Superconductor-Anleger!

Der Aktienkurs von American Superconductor hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 99,74 Prozent erzielt, was mehr als 73 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch in der "Elektrischen Ausrüstung"-Branche hat die Aktie eine mittlere Rendite von 14,13 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt, was American Superconductor mit 85,62 Prozent deutlich übertrifft. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist American Superconductor derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche hingegen weist einen Wert von 17,04 auf, was zu einer Differenz von -17,04 Prozent im Vergleich zur American Superconductor-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen American Superconductor diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Superconductor derzeit mit einem Wert von 3,85 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Gut". Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 23, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".