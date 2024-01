Kompliment an alle American Express-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für American Express. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,87 Punkten, was darauf hinweist, dass American Express derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 28,32, was darauf hinweist, dass American Express überverkauft ist und daher abweichend als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen American Express diskutiert. Auf Basis statistischer Auswertungen mit großen historischen Datenmengen ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von American Express mit 25,23 Prozent mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt. Die Rendite der "Verbraucherfinanzierung"-Branche beträgt im letzten Jahr 18,77 Prozent, wobei American Express mit 6,45 Prozent darüber liegt. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Express-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 162,37 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 187,14 USD liegt, was einem Unterschied von +15,26 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 166,35 USD, was einem Unterschied von +12,5 Prozent zum letzten Schlusskurs (187,14 USD) entspricht. Somit erhält die American Express-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

