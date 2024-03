Kompliment an alle Alphabet Inc. C-Anleger!

Investoren: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Aktivitäten in sozialen Medien für Alphabet untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Einschätzungen neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Alphabet diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Alphabet wurde eine langfristig unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu insgesamt einer "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI von Alphabet für die letzten 7 Tage zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich mit dem RSI der letzten 25 Tage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Alphabet-Aktie abgegeben, von denen alle 3 Bewertungen positiv waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 136,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -3,31 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Alphabet insgesamt ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass Alphabet in Bezug auf die Stimmung als "Neutral", im langfristigen Stimmungsbild jedoch als "Gut" und nach RSI-Bewertung als "Gut" und "Neutral" eingestuft wird. Die Analysten geben der Aktie ebenfalls ein positives Rating, obwohl das Kursziel ein Abwärtspotenzial aufweist.