Kompliment an alle Alphabet-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100. Der RSI für Alphabet liegt bei 24,5 und wird als "Gut" bewertet. Der RSI25 beträgt 32,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von +17,47 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine Abweichung von +8,9 Prozent und damit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 7 Mal die Einschätzung "Gut" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht" für Alphabet vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alphabet vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -12,06 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 133,2 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich eine Stufe der Bewertung durch institutionelle Analysten von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Alphabet in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Sollten Alphabet Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Alphabet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet-Analyse.

Alphabet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...