Kompliment an alle Airbus-Anleger!

Die Stimmung und das Interesse an Airbus haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse der Internet-Kommunikation zeigt. Die Diskussionsstärke und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Airbus haben in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche konnte Airbus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +33,56 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor liegt Airbus mit einer Rendite von 33,56 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Airbus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie unsere Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt. Positive Themen stehen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Zusätzlich zeigen unsere Analysemodelle konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien, von denen 6 als positiv eingestuft werden. Aufgrund dieser Analyse empfehlen wir die Aktie auf dieser Stufe als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Airbus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,8 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.