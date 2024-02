Kompliment an alle Air Liquide-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Der Aktienkurs von Air Liquide hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent erzielt, was bedeutet, dass Air Liquide im Branchenvergleich eine Outperformance von +17,31 Prozent aufweist. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, während Air Liquide mit einer Performance von 17,31 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Air Liquide ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Daher erhält Air Liquide in Bezug auf die Anleger-Stimmung ein "Gut".

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Air Liquide festgestellt. Die Stärke der Diskussionen in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Air Liquide als überverkauft eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 7,4 Punkten liegt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Air Liquide weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.