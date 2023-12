Kompliment an alle Adriatic Metals-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Adriatic Metals":

In den letzten zwei Wochen wurde Adriatic Metals von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren dabei überwiegend neutral. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Adriatic Metals-Aktie, ergibt sich ein Wert von 69. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein RSI von 65,29 gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Adriatic Metals-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" waren. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 249,5 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 51,03 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 165,2 GBP darstellt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem langfristig "Schlecht"-Ergebnis im Stimmungsbild führt. Das Internet kann somit Stimmungen verstärken oder auch drehen, was sich auch auf die Einschätzungen für Aktien auswirken kann.