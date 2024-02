Kompliment an alle Adobe-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Der Aktienkurs von Adobe hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Adobe um 518,13 Prozent unter dem Durchschnitt von 581,28 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt derzeit -3,03 Prozent, und Adobe liegt aktuell 66,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adobe-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 528,56 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 601,89 USD weicht somit um +13,87 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 603,97 USD nahe am letzten Schlusskurs (-0,34 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Adobe in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer liegt im grünen Bereich, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den Diskussionen deutlich weniger über Adobe gesprochen als normal, und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch erneut ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Adobe mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 %. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung und ergibt die Einstufung "Schlecht".