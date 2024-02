Kompliment an alle Activision Blizzard-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Activision Blizzard als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Activision Blizzard-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 22,22, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Activision Blizzard derzeit bei 84,2 USD liegt, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 94,42 USD liegt und damit einen Abstand von +12,14 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 92,72 USD, was einer Differenz von +1,83 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt lassen sich sechs Handelssignale ermitteln, davon 5 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Activision Blizzard-Aktie als "Gut" eingestuft. Von insgesamt fünf Bewertungen liegen 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 92,33 USD, was zu einer potenziellen Performance von -2,21 Prozent führen würde. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.