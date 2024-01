Kompliment an alle Ackroo-Anleger!

Die Aktienanalyse von Ackroo zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 0,08 CAD lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 0,09 CAD, was einem Unterschied von +12,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,09 CAD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ackroo für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktienkurs bei 0, was eine negative Differenz von -22 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält Ackroo für seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Ackroo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,08 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +15,96 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt dar und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Unter Berücksichtigung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Ackroo als unterbewertet, da das KGV mit 9,36 insgesamt 75 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".