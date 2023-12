Kompliment an alle Absci-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Stärke und Richtung der Kursbewegungen eines Basiswerts und liefert damit wichtige Informationen über den Zustand des Marktes. Aktuell weist der RSI der Absci-Aktie einen Wert von 8 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 16,35 im überverkauften Bereich, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Absci-Aktie basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Absci-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,65 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,76 USD liegt deutlich darüber und deutet auf eine positive Chartentwicklung hin. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt bestätigen diese positive Entwicklung und führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Bewertungen von Analysten sind ebenfalls positiv: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen waren alle 2 positiv, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 3,5 USD führt. Diese positive Analysteneinschätzung unterstützt das "Gut"-Rating für die Absci-Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke der Absci-Aktie in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls neutral, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der gemischten Signale ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und den Analystenbewertungen, während das Sentiment und der Buzz zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Marktlage weiter entwickelt.