Kompliment an alle Abg Sundal Collier Holding Asa-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Bei Abg Sundal Collier Asa liegt der 7-Tage-RSI bei 35,94 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 41,23 zeigt ein neutrales Rating für die Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt 14,54 Prozent über dem GD200 (5,64 NOK). Der GD50 beträgt 6,35 NOK, was einer neutralen Wertung entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es vor allem positive Diskussionen über Abg Sundal Collier Asa, was zu einer guten Einschätzung heute führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie zeigen, dass das langfristige Stimmungsbild unterdurchschnittlich ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Insgesamt erhält Abg Sundal Collier Asa gemäß der verschiedenen Analysen eine neutrale bis gute Bewertung.