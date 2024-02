Kompliment an alle ADDvise AB A-Anleger!

Die Analyse von Addvise zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum gemessen werden können. Dies ermöglicht interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Addvise liegt bei 59,09, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der RSI25 für die Addvise bewegt sich bei 56, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Addvise derzeit 3,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,22 Prozent liegt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten an vier Tagen nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Addvise diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie.