Kompliment an alle AC Immune-Anleger!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Ac Immune lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ac Immune in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Ac Immune liegt mit einer Rendite von 58,26 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") um mehr als 38 Prozent. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von 36,09 Prozent aufweist, liegt Ac Immune mit 22,17 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Ac Immune von Analysten insgesamt mit Einstufungen von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Daraus leitet sich für die langfristige Einstufung ein "Gut" ab. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ac Immune vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 16 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 331,27 Prozent bedeutet. Dies führt ebenfalls zu der Einschätzung "Gut".

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Ac Immune derzeit ein "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,68 USD, womit der Kurs der Aktie (3,71 USD) um +38,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 3,01 USD zeigt eine Abweichung von +23,26 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".