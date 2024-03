Kompliment an alle ABB-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen einige positive Veränderungen hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Abb-Aktie. Dies lässt darauf schließen, dass das Bild der Aktie in den sozialen Medien positiver geworden ist. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Abb-Aktie positive Bewertungen. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von +21,65 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (+9,15 Prozent), was ebenfalls zu einem positiven "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment, welches auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien beruht, zeigt ebenfalls positive Trends. Über Abb wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, und auch aktuell dominieren vor allem positive Themen. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Abb als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 23,45 insgesamt 65 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".