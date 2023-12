Kompliment an alle ABB-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Abb-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 2, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 11,49, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein positives Rating für die Abb-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Abb-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +14,56 Prozent vom aktuellen Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Wert von 33,05 CHF über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Abb-Aktie somit auch in der einfachen Charttechnik ein positives Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Abb-Aktie zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer weist in den roten Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Darüber hinaus wird deutlich, dass über Abb weniger diskutiert wird als normal und die Aufmerksamkeit abnimmt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie ein negatives Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Abb-Aktie mit einer Dividendenrendite von 2,59 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,11% auf. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt bewegt sich die Aktie in einem neutralen Korridor, was zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion führt. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.