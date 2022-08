Komödie, die den ukrainischen Präsidenten Zelensky berühmt gemacht hat, wird in Polen neu verfilmt

Bevor er Präsident der Ukraine wurde, war Volodymyr Zelensky ein Schauspieler und Komiker. Zelenskys Comedy-Serie über einen unwahrscheinlichen Präsidenten des Landes erwies sich als erfolgreiche Show und Vorahnung einer realen Geschichte. Die Serie wird derzeit für ein anderes europäisches Land neu verfilmt.> Was geschah: Die 2015 erschienene Comedy-Serie “Servant of the People” erzählt die Geschichte eines gewöhnlichen Lehrers, der zum… Hier weiterlesen