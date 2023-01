Kommunen erwarten künftig mehr Böllerverbotszonen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Kommunalverbände rechnen als Konsequenz aus der Silvesternacht beim kommenden Jahreswechsel mit mehr Böllerverbotszonen. "Bislang haben die Städte, bereits lange vor Corona, gute Erfahrungen mit Feuerwerks-Verbotszonen gemacht", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Helmut Dedy, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Sie dienen dazu, Anwohner vor Lärm, historische Gebäude vor Bränden und Menschen auf Feiermeilen vor Verletzungen zu schützen." Nach einer genauen Analyse der Vorfälle könne es dazu kommen, "dass beim nächsten Jahreswechsel die Böller-Verbotszonen ausgeweitet werden oder in Absprache mit den Sicherheitsbehörden die Polizeipräsenz erhöht wird", sagte Dedy weiter. Dabei dürfe man aber nicht vergessen, dass der Großteil der Menschen sich an die Regeln gehalten habe. Auch der Präsident des deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, sagte dem RND: "Derzeit ist es im Rahmen der Gesetze möglich, örtliche Böllerverbote vorzusehen. Das ist auch teilweise geschehen." Sager sieht keine Notwendigkeit für flächendeckende Verbote. Ohnehin seien Böllerverbote vor allem für einige Großstädte von Relevanz, für die Landkreise hingegen weniger. Sowohl Städtetag auch Landkreistag verurteilten die Ausschreitungen in der Silvesternacht aufs Schärfste. "Darin drückt sich der sinkende Respekt einiger Teile der Bevölkerung gegenüber dem Staat aus", so Sager. "Das ist ein tiefgehendes Problem, dem aber nicht mit einem Böllerverbot beizukommen ist."

Foto: über dts Nachrichtenagentur