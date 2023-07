Kommunaler Spitzenverband sieht Vier-Tage-Woche skeptisch

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht eine Vier-Tage-Woche im Öffentlichen Dienst skeptisch. In vielen Bereichen sei eine Reduzierung der Wochentage, an denen gearbeitet wird, nicht möglich und entspreche auch nicht den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürgern, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Überall dort, wo vor Ort Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger angeboten werden sollen, muss auch das Personal vorhanden sein", sagte Landsberg.

Wegen des Fachkräftemangels befinde sich auch der Öffentliche Dienst in einer Wettbewerbssituation, räumte der Chef des kommunalen Spitzenverbands ein. "Auch Kommunen sind gefordert, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. Dazu kann auch gehören, in Teilbereichen die Vier-Tage-Woche zu ermöglichen", sagte er.

Allerdings werde von Standesamt, Ordnungsdienst oder ÖPNV erwartet, dass diese Leistungen an allen Wochentagen verfügbar sind. "Bessere Daseinsvorsorge, mehr Zufriedenheit und eine effektive Verwaltung funktionieren leider nicht mit immer weniger Arbeitstagen", sagte Landsberg. "Es ist ein Irrglaube, man könnte die Verwaltung in Deutschland mit immer weniger Personal, immer besseren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und gleichzeitig immer besseren Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger organisieren." Landsberg betonte: "Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch organisierbar und finanzierbar."

Mehrere Unternehmen in Deutschland haben eine verkürzte Arbeitszeit bei gleichem Lohn bereits eingeführt. In Deutschland testet unter anderem die Gemeinde Mengen in Baden-Württemberg die Vier-Tage-Woche in der Verwaltung - allerdings bei gleicher Wochenarbeitszeit. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die britische Regierung einer Gemeindeverwaltung in England ein Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche untersagt hat. Nach Ansicht des zuständigen Staatssekretärs Lee Rowley gefährdet das Modell das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Steuerzahler./bvi/DP/zb