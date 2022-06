Kommt demnächst ein Krypto-Phone auf den Markt?

Technologieriesen wie Apple und Samsung bekommen möglicherweise bald Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt. Ein führender Blockchain-Anbieter kündigte für das Jahr 2023 ein neues Smartphone an. Das Unternehmen Solana Labs, das hinter Solana steht hat in Zusammenarbeit mit Osom ein Krypto-Mobiltelefon angekündigt, wie The Verge berichtet. Das Osom OV1-Telefon, das sich zuvor in der Entwicklung befand, wird in Saga umbenannt und umfunktioniert… Hier weiterlesen