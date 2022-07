Kommt Corona wieder? Coronavirus-Aktien von BioNTech bis Co-Diagnostics

Trotz der Diskussion um die Energieknappheit wird nun auch das Thema Corona in Deutschland, in der EU und wahrscheinlich auch weltweit an Fahrt gewinnen. Die Finanzmärkte haben das Thema jedenfalls teils schon wieder auf dem Schirm, wie die jüngsten Daten nahelegen. Einer der Favoriten bleibt in allen Betrachtungen die Mainzer Firma BioNTech. Es geht los: Die Unternehmen wie BioNTech gewinnen… Hier weiterlesen