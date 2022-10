Kommission zur Gaspreisbremse übergibt Vorschlag an Scholz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden der Expertenkommission zur Gaspreisbremse haben am Montag ihren Vorschlag an Bundeskanzler Olaf Scholz übergeben. Mit dabei im Kanzleramt waren auch Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kommissionskreisen erfuhr, sieht der Vorschlag der von der Regierung eingesetzten Kommission mit Vertretern aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft ein Stufenmodell vor. Nun ist die Bundesregierung am Zug./hoe/DP/zb