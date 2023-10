Komax Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Komax, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.10.2023, 12:30 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 211 CHF.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Komax auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Komax von 211 CHF ist mit -14,05 Prozent Entfernung vom GD200 (245,48 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 211,01 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Komax-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Derzeit schüttet Komax nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,41 Prozentpunkte (2,6 % gegenüber 3,01 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Komax mit einem Wert von 14,86 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,21 , womit sich ein Abstand von 49 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.