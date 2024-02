Komatsu Wall Industry Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Komatsu Wall Industry in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3385 JPY lag, was einem Unterschied von +19,14 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (2841,11 JPY) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (3059,72 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,63 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, da hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird auch auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erzeugt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Komatsu Wall Industry liegt bei 36,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Komatsu Wall Industry daher eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung und Kommunikation in den sozialen Medien, die technische Analyse und den Relative Strength Index.