Komatsu Aktie: Das liegt auf Eis

Der japanische Baumaschinenhersteller Komatsu hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,62 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt von 0,7 Prozent wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Komatsu-Aktie derzeit mit einem Wert von 66,35 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung der relativen Bewegung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Beim Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt sich, dass Komatsu mit einer Rendite von 31,19 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, welche eine durchschnittliche Rendite von 28,52 Prozent aufweist, liegt Komatsu mit 2,67 Prozent darüber. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Komatsu ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,46 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 23 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.