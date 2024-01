Kollect on Demand Holding Ab Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Kollect On Demand-Aktie zeigt ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 1.505 SEK liegt 4,51 Prozent über dem GD200, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Allerdings liegt der GD50 bei 1,69 SEK, was einem Abstand von -10,95 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Der RSI liegt bei 41,38 und der RSI25 bei 65,91, was auf diesem Niveau eine "Neutral"-Einschätzung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da weder übermäßig positiv noch negativ über sie diskutiert wurde.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen spiegeln ebenfalls eine neutrale Einstellung wider. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Kollect On Demand-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.