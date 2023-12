Kolibri Global Energy Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Nikon":

Die technische Analyse der Aktie von Kolibri Global Energy zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,11 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 3,53 USD gehandelt wird, was einem Abstand von -14,11 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,18 USD, was einer Differenz von -15,55 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 76,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass Kolibri Global Energy überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,56, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Kolibri Global Energy in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Kolibri Global Energy, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Die Stimmungen und Einschätzungen rund um Kolibri Global Energy auf den sozialen Medien deuten auf eine negative Anlegerstimmung hin. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Meinungen in den letzten Wochen war negativ, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Kolibri Global Energy basierend auf verschiedenen Analysekriterien als "Schlecht" bewertet wird.