Kolibri Global Energy Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Kolibri Global Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,97 USD weicht somit um -25,75 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,4 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -12,65 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kolibri Global Energy-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Bei einer Dividende von 0 % schneidet Kolibri Global Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (25,11 %) bezüglich der Ausschüttung schlechter ab, da die Differenz 25,11 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index ordnet die Aktie der Kolibri Global Energy als Neutral-Titel ein. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Kolibri Global Energy-Aktie beträgt 52,78, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 67,15 für den RSI25, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kolibri Global Energy bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 27,51) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Kolibri Global Energy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.