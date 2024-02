Kolibri Global Energy Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Aktie von Kolibri Global Energy wird fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,65 deutlich niedriger ist als das der vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (27,75).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Kolibri Global Energy in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die vermehrten Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit deuten darauf hin, dass das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Kolibri Global Energy weist mit einem Wert von 71 darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 72,79 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Kolibri Global Energy.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit unter dem Trendsignal liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 (4,01 USD) als auch der GD50 (3,47 USD) deuten auf eine negative Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.