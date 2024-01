Kolibri Global Energy Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Die technische Analyse der Kolibri Global Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,1 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,54 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von -13,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,06 USD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität zeigt, dass die Kolibri Global Energy-Aktie weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 42,37 und einem RSI25-Wert von 70,54, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kolibri Global Energy 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet gilt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.