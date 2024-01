Kojima Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung im Sentiment der Anleger gegenüber der Kojima-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kojima-Aktie liegt bei 626,36 JPY. Da der Aktienkurs derzeit bei 782 JPY liegt und somit einen Abstand von +24,85 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, welcher bei 705,82 JPY liegt, erhält die Kojima-Aktie ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 23,68 Punkte, was darauf hinweist, dass die Kojima-Aktie derzeit überverkauft ist. Daher wird sie in diesem Bereich als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Kojima-Aktie im Hinblick auf den RSI als "Gut" eingestuft.

Anleger: In den sozialen Medien wurde die Kojima-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Die Analyse führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien ein "Neutral"-Rating für die Kojima-Aktie.