Kojima Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Maß für überkaufte oder unterkaufte Aktien darstellt. Der RSI der Kojima-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 29,48, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating. Der GD200 (gleitender Durchschnittskurs über 200 Tage) liegt bei 613,59 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 752 JPY um +22,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 (gleitender Durchschnittskurs über 50 Tage) beträgt 673,9 JPY, was einer Abweichung von +11,59 Prozent entspricht.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine neutrale Stimmungslage. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung ergeben ein neutralens langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls ein neutrales Bild der Aktie von Kojima. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In Zusammenfassung ergibt sich daher eine überwiegend neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Sentiment und die Anleger-Stimmung der Kojima-Aktie.