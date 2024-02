Kojamo-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Kojamo in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in letzter Zeit unauffällig, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kojamo als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 47,67 und der RSI25 beträgt 67,47, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien über Kojamo geäußert wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 9,55 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 10,5 EUR lag, was einer positiven Veränderung von 9,95 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 11,16 EUR zeigt jedoch einen negativen Trend mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kojamo-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.