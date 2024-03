Kojamo Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmung unter den Anlegern ist positiv, was sich in den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien widerspiegelt. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie von Kojamo basierend auf dem Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen dominierten überwiegend positive Themen, was sich auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage fortsetzte.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kojamo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (42,39 Punkte) als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis (40,54) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt eine "Gut"-Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Kojamo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,65 EUR lag und der letzte Schlusskurs bei 10,91 EUR um +13,06 Prozent abweicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung bezüglich Kojamo in den letzten Wochen kaum verändert hat. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.